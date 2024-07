NBA - Russell Westbrook, pe punctul de a semna pentru Denver Nuggets

Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion si jumatate de musulmani se vor ruga si vor recita Coranul, sambata, pe Muntele Arafat, cel mai inalt punct al marelui pelerinaj care are loc in Arabia Saudita si unde temperaturile sunt foarte ridicate, relateaza AFP. Credinciosii se aduna pe si in jurul acestui deal inalt de 70 de…

- Prezența la vot la ora 17.00 in județul Mureș: 37,76 % Targu Mureș: Inscriși pe liste permanente si complementare 119.756 Județul Mureș: Inscriși pe liste permanente si complementare 472.186 Prezența la vot la ora 17.00 in Targu Mureș: 35,92%. Alegatori 43.020 at Sursa articolului: Prezența la vot la…

- Ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, il considera pe autorul atacului nereușit de la Ambasada un “extremist violent” și considera ca acesta a vrut sa comita un act terorist. Punctul de vedere al ambasadorului este vizibil diferit de cel al Poliției Romane. Purtatorul de cuvant al Poliției…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Jucu au fost solicitați, marți dupa-amiaza, sa intervina la un grav accident rutier petrecut pe strada Principala din localitatea Sannicoara, comuna Apahida. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare…

- „Hai sa ne facem auziți” nu este doar un eveniment moto, ci și un demers de responsabilitate sociala, care urmarește sa aduca in atenție nevoia de siguranța și respect reciproc in trafic. Este un strigat puternic pentru conștientizarea prezenței motocicliștilor in trafic. Numarul accidentelor in care…

- Liderii israelieni au comemorat luni Ziua Memoriala, dedicata soldaților cazuți și victimele terorismului, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis inca o data ca va invinge Hamas, o promisiune pe care a facut-o in repetate randuri in timpul razboiului pe care Israelul il poarta cu gruparea…

- ONU are accesul interzis de catre Israel prin punctul de trecere de la Rafah in Fasia Gaza, a anuntat marti organizatia, subliniind ca ajutorul nu mai poate patrunde pe teritoriul palestinian, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Asociatii firmei Keyconect SRL, Halibei Sorin Mihai si Halibiei Ioana Lavinia au hotarat mai multe modificari. Astfel, se va inchide punctul de lucru din Mangalia, judetul Constanta, strada…