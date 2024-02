Stiri pe aceeasi tema

- Finala sezonului 2024 a competiției auto IndyCar Series va avea o noua infațișare. Competiția a mutat ultima cursa a sezonului de pe strazile din Nashville pe circuitul Nashville Superspeedway. Va fi prima data cand finalul sezonului IndyCar se va disputa pe un circuit oval, din 2014. Seria de 17…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Lee a fost invinsa de argentinianca Maria Lourdes Carle cu 6-4, 7-6 (6/4), duminica, in finala turneului ITF de la Vero Beach (Florida), dotat cu premii totale de 75.000 de dolari.Lee (28 ani, 389 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa doua ore si 19 minute.…

- Lansarea sondei lunare Peregrine de catre noua racheta Vulcan a ULA marcheaza un pas important in era incarcaturilor comerciale. Unele dintre aceste incarcaturi utile vor avea un scop științific, in timp ce altele au o valoare simbolica.Racheta Vulcan Centaur a United Launch Alliance și-a efectuat…

- Fostul pilot de automobilism brazilian Gil de Ferran, castigator al cursei de 500 de mile de la Indianapolis in 2003, a incetat din viata in urma unui stop cardiac in Florida, unde locuia, a anuntat, sambata, Federatia braziliana de automobilism (CBA), citata de AFP.In varsta de 56 de ani, de Ferran,…

- Kevin Durant, starul lui Phoenix Suns, si-a trecut in cont a 18-a tripla-dubla din cariera (categorie statistica de peste zece unitati) in meciul castigat cu scorul de 129-113 in fata echipei Houston Rockets, miercuri, in deplasare, in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), informeaza AFP,…

- Joel Embiid, cel mai valoros jucator al editiei trecute a Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), nu va putea evolua in meciul pe care echipa sa, Philadelphia Flyers, il va disputa pe terenul formatiei Miami Heat, in ziua de Craciun, din cauza unei entorse la glezna dreapta, informeaza…

- ”Cantarea Romaniei” revine insa cu cine nu te-ai fi așteptat pe scena. Cel mai important festival din anii comunismului, ”manifestarea educativa, cultural-aertistica de creație și interpretare, menita sa imbogațeasca și sa diversifice viața spirituala a țarii, sa sporeasca aportul geniului creator al…

- Jucatorul sarb Nikola Jokic, dublu MVP (cel mai bun jucator) si campion al NBA cu Denver Nuggets, si-a trecut in cont a zecea tripla dubla (categorie statistica de peste zece puncte) din acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet, contribuind decisiv la victoria echipei sale in fata…