- Hermannstadt a inregistrat prima infrangere dupa 13 etape, 0-2 cu UTA, iar antrenorul Marius Maldarașanu crede ca greșelile facute de jucatorii sai in preiza secunda le-au dat incredere gazdelor: „Au venit peste noi”. Pe un teren greu, la Oradea, Hermannstadt a inregistrat in aceasta dupa-amiaza prima…

- Los Angeles Lakers a suferit o infrangere usturatoare in disputa cu Philadelphia 76ers, 94-138. A fost o seara de coșmar pentru vedeta LeBron James, deși a depașit un nou record. LeBron James, starul care peste o luna va face 39 de ani, lupta la fiecare meci sa stabileasca noi recorduri. Dar seara…

- CSU Suceava a suferit a doua infrangere consecutiva pe propriul teren in Liga Zimbrilor. Dupa ce au cedat fara comentarii in meciul cu CSM Constanța, handbaliștii suceveni au pierdut și in fața celor de la Minaur Baia Mare. La trei zile dupa ce au remizat la Bacau, maramureșenii s-au impus clar la Suceava,…

- Pivotul american Andre Drummond (Chicago Bulls) a depasit bariera de 10.000 recuperari in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) in meciul de luni cu Utah Jazz (130-113), transmite EFE, potrivit Agerpres.Inainte de acest meci, Drummond, 30 ani, care a mai jucat la echipe ca Detroit Pistons,…

- Echipa de volei feminin a Piteștiului are un inceput de sezon competițional dezastruos! FC Argeș Volei a inregistrat sambata trecuta a patra infrangere, din tot atatea meciuri jucate, dupa ce a pierdut cu 0-3 la seturi, partida din deplasare cu CSO Voluntari. Scorul pe seturi a fost urmatorul: 25-14,…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a fost invinsa in deplasare de echipa spaniola Valencia Basket Club, cu scorul de 68-57 (10-20, 20-12, 20-7, 18-18), miercuri seara, in Grupa A a Euroligii feminine de baschet. Campioana Romaniei, debutanta in competitie, a suferit al patrulea esec la rand. Sepsi-SIC a…

- Sepsi-SIC a fost invinsa joi seara, in deplasare, de formația poloneza AZS Lublin cu 76-65 (24-13, 18-15, 16-17, 18-20). La debutul in grupele Euroligii, cea mai puternica intrecere intercluburi de pe continent, Sepsi-SIC a ajuns la a treia infrangere consecutiva in grupa A, dupa cele cu Zaragoza, 85,…

- Naționala U18 a Romaniei, pregatita de Ion Marin (68 de ani), a fost invinsa la limita de reprezentativa similara a Spaniei, scor 1-2, in al doilea meci disputat in Turneul celor 4 națiuni, organizat chiar in Spania. In primul meci, disputat vineri, 13 octombrie, naționala U18 a Romaniei cedase clar…