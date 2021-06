Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Brooklyn Nets a castigat sambata seara primul meci al play-off-ului de calificare din Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) invingand pe Milwaukee Bucks cu 115-107 in Conferinta Est. Dupa un meci pe care l-a dominat, Nets s-a impus in special datorita jocului deosebit al tandemului…

- Los Angeles Lakers, campioana en titre, a fost invinsa categoric in deplasare, cu 115-85, de Phoenix Suns, marti, in meciul cu nr. 5 al seriei din Conferinta de Vest si se afla la o infrangere de eliminarea din primul tur al play-off-ului, in timp ce Brooklyn Nets s-a calificat in semifinalele Conferintei…

- Milwaukee Bucks a devenit prima echipa calificata in semifinalele Conferintei de Est, din play-off-ul Ligii nord-americane de baschet NBA, dupa ce a invins Miami Heat in deplasare cu 120-103 si a dus scorul general la 4-0, transmite AFP. Bucks a obtinut victoria decisiva cu contributia majora…

- ”Regele” a revenit dupa mai bine de o luna pe teren, dar nu a fost de ajuns pentru Lakers, care a pierdut meciul contra lui Sacramento Kings din NBA.LeBron James a lipsit în ultimele 20 de meciuri jucate de echipa sa, dupa o entorsa la glezna dreapta. Starul din NBA nu mai…

- Brooklyn Nets, cu Kevin Durant revenit pe parchet dupa 23 de meciuri ratate din cauza unei accidentari la muschii ischio-gambieri, a dominat-o categoric pe New Orleans Pelicans, 139-111, miercuri pe teren propriu, si a revenit la conducere in clasamentul Conferintei de Est a Ligii profesioniste nord-americane…

- Los Angeles Lakers, campioana en titre, privata de aportul starului LeBron James, accidentat la glezna dreapta, a fost dominata de Phoenix Suns, care s-a impus cu 111-94, duminica in deplasare, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), potrivit Agerpres. Pentru Suns,…