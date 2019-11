​NBA: A cincea victorie pentru Philadelphia 76ers (129-128 vs Portland Trail Blazers) / Rezultatele zilei

Stiri pe aceeasi tema

- Los Angeles Lakers a egalat-o în ultima secunda pe Dallas Mavericks, s-a impus dupa prelungiri, scor 119-110, și a ajuns la patru victorii în noul sezon de NBA. Au mai câștigat Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Chicago Bulls, Sacramento Kings și San Antonio…

- "Curry are mana stanga fracturata", a indicat franciza din San Francisco pe contul sau de Twitter, la 20 de minute de la incheierea meciului. Conform ESPN, coordonatorul de joc al lui Golden State, dublu MVP (2015, 2016), si-a fracturat al doilea metacarpian al degetului aratator. Conducerea…

- Philadelphia 76ers merge excelent în noul sezon din NBA: 4 victorii din tot atâtea meciuri. Ultimul succes: 117-95 cu Minnesota Timberwolves. Au mai câștigat, printre altele, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Boston Celtics și Utah Jazz.S-au disputat în noaptea de miercuri…

- Golden State Warriors, finalista sezonului trecut in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) si campioana din 2018, a suferit a doua infrangere de la debutul sezonului 2019-2020. Dupa ce a fost umilita pe propriul teren de concitadina Los Angeles Clippers (141-122), in meciul inaugural al…

- ​Minnesota Timberwolves a bifat înca o victorie în noul sezon din NBA, succes în urma caruia se afla la 100% (trei victorii din tot atâtea partide). Los Angeles Lakers a trecut în Staples Center (120-101) de Charlotte Hornets, iar Portland Trail Blazzers a câștigat…

- Los Angeles Lakers, cu LeBron James in forma, a trecut vineri in fata propriului public de Utah Jazz, scor 95-86, intr-un meci din Liga profesionista nord-americana de baschet, NBA. LeBron James a reusit 32 de puncte, 10 assist-uri si 7 recuperari, noteaza AFP. Lakers cedase in fata rivalei locale Clippers…

- Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers și Brooklyn Nets au obținut victorii in meciurile disputate in noaptea de vineri spre sambata, in etapa a doua din NBA. Toronto Raptors, campioana en-titre, a fost invinsa de Boston Celtics, scor 112-106.

- În noaptea de miercuri spre joi au avut loc mai multe partide din NBA. Printre echipele care au obținut victorii se afla Detroit Pistons, Orlando Magic, Miami Heat, San Antonio Spurs, Denver Nuggets și Detroit Pistons. Rezultatele zilei din NBA:Charlotte Hornets - Chicago Bulls 126-125Indiana…