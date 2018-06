”Nazi”, in genunchi in fata Tel Aviv!

Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani de la alegerile locale, departe de a se linisti pregatindu-se pentru urmatoarele alegeri, partidele au intrat intr-un razboi de uzura, sicanandu-se reciproc pentru orice amanunt. Esti tentat sa spui ca acesti politicieni ai momentului nu se vor putea intelege niciodata. Cu greu poti crede…

- In contextul in care atat liderul PSD, cat si premierul Dancila au lasat sa se inteleaga ca vad drept o amenintare declaratia acestuia cum ca prim-ministrul “ar face bine sa faca ce i se spune”, presedintele si-a tradus afirmatia. In sensul in care, raspunzand unei intrebari primite de la jurnalisti,…

- Miscarea administratiei Trump de a se retrage din tratatul cu Iranul arata o strategie mai ampla a Statelor Unite care influenteaza politica globala nu doar Orientul Mijlociu. Denuntarea acestui tratat intareste legatura dintre SUA si Israel dar arunca in aer relatiile dintre Bruxelles si Washington…

- Domnul Hans Klemm are iarasi ingrijorari multiple. Nu din cauza ploilor cu grindina cat oul de porumbel, desi ar putea sa incerce. Nu din cauza lui Iohannis, ca e mereu pe dinafara de Constitutie. Si nici din cauza faptului ca Dragnea a castigat o lada de bere la un pariu. Nu! Domnul Klemm a redevenit…

- A doua zi a vizitei in Israel a adus-o pe Viorica Dancila la aceeasi masa a discutiilor cu presedintele Israelului, Reuven Rivlin. Daca la intrevederea cu premierul Netanyahu, din cursul zilei precedente, sefa Executivului a fost insotita doar de ministrul de Externe, Teodor Melescanu, la intalnirea…

- President of the National Liberal Party (PNL) Ludovic Orban stated on Friday that a decision to move Romania's Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem can only be made by Romania's president and urged the Government to renounce any institutional demarche in that regard. "I followed with…

- In afara comunicatului remis vineri dinspre Cotroceni, pe tema initiativei Guvernului de a muta Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, prin care presedintele transmitea ca nu a fost consultat pe aceasta tema, s-a aflat ca primul in stat si premierul au avut in cursul acestei zile o convorbire…

- Dupa ce si-a adus aminte de noptile petrecute in club tinandu-i pe sefii din ANAF la birou pana spre dimineata, ministrul Eugen Orlando Teodorovici a pus-o de o noua revolutie la Finante, anuntand transant ca va schimba din temelii ANAF-ul ! Si a facut-o intr-o maniera categorica, schimband macazul…