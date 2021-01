Stiri pe aceeasi tema

- Planurile de reforme pentru redresarea economica, perspectivele economice ale anului 2021, nevoile de finantare si Planul National de Redresare si Rezilienta au fost printre temele abordate, miercuri, intr-o discutie pe care ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut-o cu comisarul european pentru…

- Studiile din Israel, date publicitații marți seara, ofera primele informații din teren cu privire la eficiența vaccinului impotriva COVID, scrie publicația Times of Israel. Dincolo de datele pozitive, oficialii au avertizat totodata ca 17% dintre pacienții care se confrunta in prezent cu o forma severa…

- Guvernul proaspat instalat, format in majoritate din PNL și USR-PLUS, este criticat dur chiar de cei care sareau in Piața Victoriei impotriva PSD, chiar alaturi de cei care acum guverneaza. Comunitatea #rezistPeste 3.000 de membri ai Comunitații Declic cer noului Guvern blocarea actualului Plan Național…

- Alexandru Nazare, noul ministru al Finanțelor Publice, a afirmat joi ca este interesat in special de execuția marilor proiecte de investiții din fonduri europene, iar, pentru ca acestea sa se deruleze bine, va implementa un sistem de monitorizare foarte stricta, atat lunar cat și trimestrial. ”Transmitem…

- Alexandru Nazare va fi ministrul finanțelor in Guvernul Florin Cițu, o soluție de ultim moment menita sa impace taberele din PNL, el impunandu-se in fața lui Marcel Boloș ori Bogdan Huțuca. In varsta de 40 de ani, Alexandru Nazare este cunoscut pentru mandatul sau de ministru al Transporturilor (2012)…

- Comisia Europeana a criticat dur documentul oficial trimis de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Comisia a reproșat Guvernului de la București ca Programul Național de Redresare și Reziliența…