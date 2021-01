Stiri pe aceeasi tema

- Planurile de reforme care sa sprijine redresarea economica, impreuna cu perspectivele economice ale anului in curs, nevoile de finantare si Planul National de Redresare si Rezilienta s-au numarat, de asemenea, printre temele de discutie avute miercuri, de catre ministrul finantelor, Alexandru Nazare,…

- Alexandru Nazare, noul ministru al Finanțelor, a primit o scrisoare de la Comisia Europeana, pe 29 decembrie, prin care autoritațile de la Bruxelles spun ca vor sa colaboreze cu Guvernul pe tema bugetului pe 2021. Unul dintre scopurile documentului este și de a reaminti punctul de vedere al Comisiei…

- Alexandru Nazare, noul ministru al Finanțelor Publice, a afirmat joi ca este interesat in special de execuția marilor proiecte de investiții din fonduri europene, iar, pentru ca acestea sa se deruleze bine, va implementa un sistem de monitorizare foarte stricta, atat lunar cat și trimestrial. ”Transmitem…

- Membrii Guvernului condus de prim-ministrul Florin Citu au depus juramantul de investitura, miercuri seara, intr-o ceremonie la Palatul Cotroceni. Guvernul Citu a fost investit de Parlament cu 260 de voturi "pentru" si 186 ''impotriva''. Componenta Guvernului este urmatoarea: * Florin-Vasile…

- Un ordin al președintelui ANAF, publicat acum in Monitorul Oficial, aduce schimbari importante in ce privește procedurile de intocmire a raportului de inspecție fiscala. ANAF introduce o procedura unica pentru intocmirea, avizarea și aprobarea raportului de inspecție fiscala, transparentizeaza…

- "Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, incepand de astazi, cererile pentru accesarea esalonarii la plata simplificate. In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 3896/2020 prin care…

- "Ministerul Finantelor Publice sustine mediul de afaceri, in contextul in care masurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultati de natura financiara pentru majoritatea operatorilor economici, care s-au confruntat in aceasta perioada cu o lipsa severa de lichiditate. Actul normativ…