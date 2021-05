Stiri pe aceeasi tema

- Estimarea de crestere economica pentru 2021 a fost revizuita de la 4,3% la 5%, estimarea fiind aliniata cu prognoza Comisiei Europene, a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, in cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), desfasurata la Lisabona, in perioada…

- Vestile bune pentru tara noastra vin astazi de la Comisia Europeana, semnalele pozitive sunt extraordinar de imbucuratoare, insa reiterez apelul la prudenta, a scris miercuri, pe Facebook, ministrul Finantelor Alexandru Nazare. Acesta a precizat ca prognoza de crestere de 5,1% pentru economia…

- Potrivit previziunilor economice din primavara anului 2021, economia UE va creste cu 4,2 % in 2021 si cu 4,4 % in 2022. Se preconizeaza ca economia zonei euro va creste cu 4,3 % anul acesta si cu 4,4 % anul viitor.

- Economia Romaniei va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in februarie se estima un avans de de 3,8% anul acesta si de 4% anul viitor, conform previziunilor economice din primavara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). Rata somajului este estimata la 5,2% in 2021…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara…

- Prognoza publicata marti de Fondul Monetar International confirma faptul ca autoritatile au pornit cu premisele bugetare corecte si ca Romania se afla pe directia buna, dar este nevoie in continuare de prudenta, in special in privinta cheltuielilor bugetare, afirma ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.…

- Acest buget este un buget al relansarii, robust, echilibrat realist, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul prezentarii bugetului pe 2021 din cadrul Comisiilor reunite de buget-finanțe din parlament. "N-am urmarit doar obținerea unui procent de creștere economica, ci…