- Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor, ministrul Alexandru Nazare l-a felicitat pe omologul sau german, Olaf Scholz, miercuri, intr-o convorbire telefonica, pentru obtinerea acordului privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta si pentru progresele inregistrate in dosarul referitor…

- Mecanismul de Redresare si Rezilienta reprezinta cea mai buna dovada a capacitatii Uniunii Europene de a invata din lectiile trecutului si de a livra rezultate concrete si operationale in pofida conditiilor de criza actuale", a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la reuniunea Consiliului…

- "Trebuie sa reducem deficitul in asa fel incat sa nu punem in pericol perspectivele redresarii economice, prin urmare vom continua sprijinirea economiei si a sistemului de sanatate, care raman prioritare in aceste circumstante dificile", a transmis Nazare.Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor,…

- Comisia Europeana l-a instiintat la sfarșitul lunii decembrie 2020 pe noul ministru al Finantelor, Alexandru Nazare, ca vrea sa discute bugetul public al Romaniei pe 2021 si sa analizeze impreuna actiunile necesare, atat imediat, cat si pe termen mediu pentru a aduce situatia fiscala pe o cale sustenabila,…

- Promovarea investitiilor ramane un element prioritar pentru Romania, iar o importanta deosebita va fi reprezentata de utilizarea fondurilor europene, a afirmat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, in cadrul unei discutii avute, joi, cu vicepresedintele Comisiei Europene (CE), Valdis Dombrovskis.…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…

- România, așa cum se știe, de anul trecut este în procedura de deficit excesiv. HotNews.ro a prezentat, miercuri, o scrisoare a Comisiei Europene adresata lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, din care reiese ca Executivul european ar dori sa colaboreze cu Guvernul pe tema bugetului…