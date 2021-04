Nazare: Deficitul pe trimestrul I din 2021 scade cu 0,4% raportat la deficitul pe 2020

Deficitul bugetar in primul trimestru din 2021 este cu 0,4% mai mic fata de cel din perioada similara a anului trecut, datorita colectarii din martie, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "Lunile ianuarie si februarie de anul trecut nu au fost luni de pandemie. Anul acesta sunt luni de pandemie, sunt luni cu cheltuieli suplimentare, de toate tipurile, nu numai medicale, pentru ca anul trecut au fost si cresteri de salarii si cresteri de pensii care nu au fost reflectate in primele doua luni ale anului, dar sunt reflectate in primele doua luni ale anului acesta. Vestea…