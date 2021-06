Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7.600 de romani au beneficiat de programul Noua Casa, a anuntat marti ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, subliniind ca valoarea totala a solicitarilor de garantare a fost de peste un miliard de lei, reprezentand 67% din plafonul alocat pentru anul 2021.

- Numarul IMM-urilor inscrise in platforma subprogramului Agro IMM Invest este de 3.000, acestea solicitand credite de 4,5 miliarde lei, a anuntat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, subliniind ca 28% din plafonul alocat a fost consumat in primele 45 de zile de la lansare. "3.000 de…

- Peste 12.000 de IMM-uri s-au inscris in platforma programului IMM Invest in primele 45 de zile de la lansare, fiind consumat un procent de 17% din totalului plafonului alocat pentru 2021, potrivit ministrului Finantelor, Alexandru Nazare. "Mai mult de 12.000 de IMM-uri s-au inscris in platforma web…

- Plafoanele de garantare ale programelor guvernamentale aferente anului 2021 au fost angajate in proportie de 7% pana la 43%, in primele 13 zile de la lansare, a anuntat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).