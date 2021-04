Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Iolu, membru in Consiliul Național al PLUS, cere public explicații premierului Florin Cițu privind campania de vaccinare și il critica pentru ca „face un exercițiu de PR cu artificii și zurgalai” in timp ce batranii și bolnavii au ramas in mare parte nevaccinați. „Am o cifra. Doar 30% dintre batrani…

- Sprijinirea IMM-urilor reprezinta o prioritate in contextul incertitudinilor legate de pandemie si, prin programul IMM Factor, prin care Ministerul Finantelor va acorda garantii de stat in valoare de un miliard de lei, acestea vor avea acces la finantari flexibile si rapide, a scris miercuri, pe…

- Decanul si Consiliul Facultatii de Drept au decis sa propuna rectorului Universitatii din Bucuresti exmatricularea a 45 de studenti care au conlucrat in vederea fraudarii unor examene din sesiunea de iarna a anului I, informeaza un comunicat remis vineri de institutia de invatamant superior, in care…

- BUCURESTI, 18 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvant al guvernului francez Gabriel Attal a avertizat ca „am putea plati scump orice forma de relaxare”, ceea ce ar putea sugera ca, deocamdata, interdictia iesirii din case dupa o anumita ora ramane in vigoare in Franta pe o perioada nedeterminata. © SputnikRestricții…

- Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor, ministrul Alexandru Nazare l-a felicitat pe omologul sau german, Olaf Scholz, miercuri, intr-o convorbire telefonica, pentru obtinerea acordului privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta si pentru progresele inregistrate in dosarul referitor…

- Autoritatile romane vor infiinta Gli-Cyber, un grup de lucru inter-institutional responsabil cu identificarea setului de masuri, precum si cu elaborarea cadrului legislativ necesar operationalizarii la Bucuresti a Centrului de competente industriale, tehnologice si de cercetare in materie de securitate…

- Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie adoptat in cursul lunii februarie, iar dupa momentul respectiv statele membre pot trimite oficial Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta pentru evaluare si aprobare, a anuntat Ministerul de Finante, in urma reuniunii…

