Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare a anuntat joi semnarea acordului de finantare in valoare de 100 de milioane de euro pentru investitii in scoli mai sigure, incluzive si sustenabile, alaturi de Tatiana Proskuryakova, directorul de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria.



