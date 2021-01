Ministrul Alexandru Nazare a discutat, vineri, intr-o teleconferinta, cu omologul sau francez, Bruno Le Maire, despre perspectivele economiei europene in 2021, stadiul implementarii PNRR si despre perspectivele Romaniei de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), se arata imtr-un comunicat al Ministerului Finantelor. Conform sursei citate, omologul francez si-a declarat sprijinul pentru accederea Romaniei in OCDE si pentru deschiderea unui canal de dialog permanent cu ministrul roman de finante in vederea stabilirii etapelor de lucru ulterioare. "Contati pe sprijinul…