Peste 12.000 de IMM-uri s-au inscris in platforma programului IMM Invest in primele 45 de zile de la lansare, fiind consumat un procent de 17% din totalului plafonului alocat pentru 2021, potrivit ministrului Finantelor, Alexandru Nazare. "Mai mult de 12.000 de IMM-uri s-au inscris in platforma web a programului IMM Invest Romania (www.imminvest.ro) de la inceputul anului 2021. Valoarea totala a creditelor solicitate a fost de peste 17 miliarde lei, din care aproximativ 54% reprezinta credite pentru activitatea curenta, iar restul de 46% sunt pentru investitii. In primele 45 de zile de la demararea…