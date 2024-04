Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul Mariano Navone, 23 de ani, # 52 ATP, s-a calificat in runda secunda de la Țiriac Open dupa o victorie cu 6-2, 6-3 asupra italianului Luciano Darderi, 22 de ani, #64 ATP, spunand apoi ca iși dorește sa construiasca in continuare pe suprafața sa favorita, zgura. Un sezon mai mult decat solid…

- Tenismanul francez Richard Gasquet (37 ani, 112 ATP) a declarat forfait pentru turneul Tiriac Open (ATP 250), care are loc la baza sportiva Marica/Nastase din Bucuresti si e dotat cu premii totale de 579.320 de euro, potrivit Agerpres.

- Richard Gasquet (37 de ani, 112 ATP), unul dintre jucatorii care au primit un wild card pentru tabloul principal, s-a retras din turneul de la București din cauza unei suferințe fizice. Richard Gaquet, una dintre vedetele de pe tabloul principal ale Țiriac Open, s-a retras luni chiar inainte de startul…

- Țiriac Open, turneul ATP 250 de la București, a debutat azi cu tabloul principal. Directorul concursului, Cosmin Hodor, explica pentru GSP cum s-a conturat organizarea din 2024, ce reacții au avut jucatorii importanți contactați, de ce nu a primit niciun jucator roman wild card pentru tabloul principal…

- La tragerea la sorți a tabloului de la Țiriac Open 2024, Ion Țiriac a vorbit despre sarbul Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP), amintindu-și cum acesta a jucat la turneul de la București. In 2004, cand Djokovic a debutat in circuitul profesionist, el a primit un wild-card din partea organizatorilor, dupa…

- Tenismanul francez Adrian Mannarino, numarul 20 mondial, va fi principalul favorit al turneului de tenis Tiriac Open ATP 250 care se va desfasura la Baza Sportiva Nastase/Marica din Capitala in perioada 14-21 aprilie, au anuntat, marti, organizatorii, intr-un comunicat remis AGERPRES. Pe tabloul principal…

- Turneul ATP de categorie 250 revine la București dupa o pauza de opt ani, iar printre cei care vor lua parte la competiție se numara nume precum Stan Wawrinka, Gael Monfils, Denis Shapovalov, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Francisco Cerundolo, Tallon Griekspoor și Sebastian Korda.

- Organizatorii turneului de tenis Tiriac Open 2024 au anuntat, miercuri, prezenta la Bucuresti a jucatorului canadian Denis Shapovalov, fost numar 10 ATP, ocupant al poziției 121 in aceasta saptamana. Turneul ATP 250 „Tiriac Open" se va desfașura in perioada 14-21 aprilie la București in incinta „Bazei…