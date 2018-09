Navodari: Barbat banuit de furt dintr-un supermarket. Care este prejudiciul Politistii din cadrul Politiei orasului Navodari, la data de 16 septembrie a.c., au identificat un tanar, in varsta de 22 de ani, din Navodari, care ar fi sustras mai multe articole cosmetice dintr un supermarket din Navodari. Prejudiciul, in valoare 100 de lei, a fost recuperat si predat reprezentantului societatii comerciale. Politistii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

