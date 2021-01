Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca anul 2020 a fost unul dificil pentru majoritatea constructorilor auto, el a adus vești foarte bune pentru constructorul autohton. Dacia a avut parte de scaderi pe cele mai importante piețe auto, insa a marcat succes dupa succes cu Sandero, un model aflat la finalul carierei. Dupa ce am aflat…

- Un autoturism a ieșit in afara partii carosabile, dupa care a intrat in plin intr-o statie de autobuz dezafectata, pe raza localitații Stulpicani, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In accident au fost implicate 5 persoane, dintre care una a ramas incarcerata. Trei persoane…

- La 23.12.2020 ora 16:00, lucratorii SPR 5 Darmanesti au fost sesizati de catre Judecatoria Suceava cu privire la faptul ca a fost emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii de 1 an și 11 luni pentru savarșirea, in stare de recidiva postexecutorie, a infracțiunilor de ,,conducere a unui vehicul…

- Probleme serioase pentru mai mulți romani, organizatori de evenimente sportive, la nivel internațional. Autoritațile din Arabia Saudita au inchis complet granițele, nimeni nu intra și iese din țara, ca reacție a evoluției la nivel global. Toate zborurile, dar și traficul terestru sau pe apa au fost…

- Automobilele afectate de incendiul de aseara sunt ale antreprenorului Mihail Babicov, care este una dinte persoanele din primele randuri la protestul agricultorilor din PMAN, fiind și organizator din partea echipei de la Caușeni. Momentul incendierii BMW-ului protestatarului fermier a fost inregistrat…

- MP al Bahreinului, care se desfașoara la Sakhir, ultima runda a Campionatului Mondial de Formula 1 2020, a fost marcat de un incident grav. Mașina lui Romain Grosjean a luat foc și a fost nevoie de intervenția medicilor, scrie GSP.ro.Cursa a fost intrerupta pentru o ora din cauza incidentului.Conform…

- Romain Grosjean, pilotul team-ului Haas din Formula 1, a fost protagonistul unui accident șocant in Marele Premiu al Bahrainului. Mașina francezului a ieșit in decor, s-a izbit de un parape și a explodat, monopostul rupandu-se efectiv in doua. Cursa a fost intrerupta pentru reconstruirea parapetului…

- Un șarpe cu doua capete a fost capturat de pisica unei familii din statul american Florida. Stapanii felinei au crezut inițial ca șarpele ar fi ranit, ca mai apoi sa descopere ca reptila este, de fapt, un exemplar rar.