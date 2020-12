Stiri pe aceeasi tema

- "Putem totusi trage cateva concluzii cu rezultatele pe care le avem. USR-Plus este acum o forta politica matura, care a dovedit ca poate rezista si ca poate creste intr-o competitie directa cu vechile partide. Vom avea in Parlament o echipa solida de deputati si senatori, foarte probabil un numar dublu…

- Cand s-a produs incendiul de la Spitalul Județean, deja nu mai erau locuri la Terapie Intensiva pentru non-Covid. Un spital vechi de 40 de ani, cu manageri dupa manageri care nu fac fața unei cladiri invechite, cu probleme de personal, in veșnice scandaluri, unde unele operații se fac pe mese de morga,…

- Moldova va fi printre principalii beneficiari ai noilor programe de infrastructura rutiera din Romania, susține Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Criticat intr-o emisiune electorala pentru faptul ca nu exista autostrazi in Moldova și pentru ca se folosește statistic…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca demisioneaza din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. „Voi demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de...

- Doi deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Litvinenco și Veronica Roșca, au depus o sesizare la Curtea Constituționala (CC) in legatura cu Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Mai exact, aleșii cer verificarea controlului constituționalitații a unor prevederi…

- Reamintim ca Adrian Solomon si colegul sau, deputat Irinel Stativa, au fost in centrul unui urias scandal dupa ce in spatiul public au iesit informatii despre comportamentul lor intr-o saormerie. Mai exact, cei doi au refuzat sa poarte masti la intrarea intr-un fast-food, in ciuda insistentelor unuia…

- In 2 martie, Legea vaccinarii trecea de Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor si urma sa intre in plen, la votul final. Cu toate acestea, nici pana in octombrie nu se stie cand va fi votata aceasta lege, iar alesii din Comisia de Sanatate cu care Newsweek Romania a stat de vorba nu se pun de acord…