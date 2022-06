Stiri pe aceeasi tema

- Marina ucraineana afirma ca navele flotei ruse din Marea Neagra s-au retras la mai mult de 100 de kilometri de tarmurile ucrainene ca urmare a atacurilor sale cu rachete si drone si ca, in efortul de a recastiga controlul asupra partilor de nord-vest ale Marii Negre, rusii au desfasurat sisteme de rachete…

- Marina ucraineana a anuntat luni ca a reusit sa indeparteze flota rusa la peste 100 kilometri de coasta ucraineana a Marii Negre, unde navele rusesti efectueaza de mai multe saptamani o blocada navala, informeaza agentiile EFE si AFP.

- Armata ucraneana anunta luni ca a respins Flota rusa cu aproape 100 de kilometri fata de coasta ucraineana la Marea Neagra, unde nave rusesti impun de saptimani de zile o blocada navala, relateaza AFP și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In Marea Neagra, navele rusești de atac și de desant s-au deplasat la aproape 200 de kilometri de coasta. Acest lucru este raportat de comanda operaționala „Sud”. In același timp, se observa ca blocarea navigației și amenințarea cu lovituri cu rachete raman. „Forțele de securitate și aparare din sud…

- Inca o țara din Europa interzice navelor rusești sa intre in porturile sale, ca masura de sancționare a Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Și Romania la randul ei a decis ca navele sub pavilion rusesc nu mai aiba acces in porturile de la Marea Neagra. Razboiul pornit de Vladimir Putin in Ucraina a atras…

- Nicio nava din Rusia nu mai poate intra in porturile romanești. Interdicția se aplica in cazul tuturor porturilor de la Marea Neagra sau de pe Dunare incepand de duminica. Masura se aplica și ambarcațiunilor de agrement. De asemenea, nu mai au voie in porturile romanești navele care și-au schimbat inmatricularea…

- O mina marina plutind in deriva a fost observata, luni dimineata, in jurul orei 8.10, de un pescador, in Marea Neagra, la 70 de kilometri de Capu Midia, iar in zona a fost trimisa o nava militara pentru neutralizarea acesteia, au transmis Forțele Navale.„Puitorul de mine și plase „Viceamiral Constantin…

- Directia Hidrografica Maritima DHM a emis astazi un aviz referitor la existenta pericolului de mine in zona de nord vest a Marii Negre. Avand in vedere acest aviz, reprezentantii Fortelor Navale Romane fac cateva precizari.Conform unui comunicat al Fortelor Navale Romane, Directia Hidrografica Maritima…