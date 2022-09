Oficiali europeni din domeniul securitații au observat luni și marți nave de sprijin ale marinei ruse in apropierea unor scurgeri din conductele Nord Stream 1 și 2, probabil cauzate de explozii subacvatice, potrivit a doi oficiali occidentali din domeniul serviciilor de informații și a unei alte surse familiarizata cu aceasta chestiune. Nu este clar daca […] The post Nave rusești, in apropierea scurgerilor din conductele Nord Stream 1 și 2. Pariul lui Putin pe invrajbirea europenilor, la iarna first appeared on Ziarul National .