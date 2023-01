Nave militare din Rusia şi China vor organiza în februarie manevre comune în Oceanul Indian Rusia si China vor efectua manevre navale in apele teritoriale ale Africii de Sud, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Nave militare din Rusia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Navedin

Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul si Ucraina imping Moldova sa distruga Transnistria pentru a scapa de "enclava pro-rusa" din acest teritoriu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Șeful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ''convins'' ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu "rabdare" si "perseverenta", in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- China si Rusia au incheiat marti exercitiile militare navale care au inceput in urma cu o saptamana in apele din estul Chinei, au informat agentia oficiala de presa chineza Xinhua si EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina a lovit doua baze militare aflate la sute de kilometri in interiorul teritoriului Rusiei, folosind drone fara pilot, potrivit publicatiei americane New York Times, care citeaza un oficial ucrainean de rang inalt, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Kremlinul a transmis miercuri ca nu se indoieste de "succesul" ofensivei sale militare din Ucraina, intr-un moment in care Kievul a denuntat atacurile rusesti masive asupra infrastructurii energetice ucrainene, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dronele iraniene pe care Rusia le folosește pentru a ataca obiective militare și civili in Ucraina sunt construite aproape in intregime din piese fabricate de companii cu sedii in Statele Unite, Europa și Asia, potrivit unui raport publicat marți de un grup de cercetare in domeniul armelor, anunța…

- In Asia Centrala se manifesta tot mai clar tendințe alarmante pentru Rusia. Se poate afirma cu toata increderea ca acolo sunt transferate metode și metodologia de derulare a schemelor de conflict și a atitudinilor ideologice confruntaționale perfectate de Occidentul colectiv in Ucraina și Caucaz.…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si premierul Chinei, Li Keqiang, au pledat vineri, in cursul intalnirii de la Beijing, pentru actiuni diplomatice in sensul opririi razboiului dintre Rusia si Ucraina si s-au declarat preocupati de amenintarile privind utilizarea armelor nucleare, potrivit Mediafax.…