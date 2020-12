Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul sef al UE pentru relatia post-Brexit cu Regatul Unit, Michel Barnier, a afirmat marti ca el crede ca o situatie de ''no-deal'', in care nu va fi incheiat pana la sfarsitul anului un acord intre Bruxelles si Londra, este acum mai probabila decat cea in care va exista un acord, conform…

- Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, se va deplasa la Bruxelles in cursul acestei saptamani pentru a se intalni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in contextul unui nou blocaj in ce privește negocierile pentru un acord comercial post-Brexit, a anunțat Downing Street Nr.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a constatat vineri progrese la ultimele negocieri dintre Bruxelles si Londra pentru un acord post-Brexit, dar incheierea acestuia necesita ''inca multa munca'' si presiunea timpului creste, consemneaza AFP si Reuters. …

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit luni o infrangere dura in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului) in privinta legii asupra pietei interne, act normativ ce i-ar permite sefului executivului de la Londra puterea de a anula o prevedere din Acordul de retragere din Uniunea Europeana,…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters. Barnier a scris pe Twitter ca acordul privind viitoarele relatii…

- Material de opinie de Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte Romania Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), deși pare tot mai aproape de finalizare, continua sa creeze confuzie cu privire la regulile dupa care se vor derula, dupa 1 ianuarie 2021, relațiile…

- Belgia ar putea invoca o carta din secolul al XVII-lea oferita de un rege britanic pentru a incerca sa-si pastreze drepturile de pescuit in apele britanice daca Regatul Unit si Uniunea Europeana nu reusesc sa ajunga la un acord privind relatiile lor comerciale post-Brexit, scrie joi agentia Reuters.…