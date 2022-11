Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi 'periculos' si 'dificil' sa se continue implementarea acordului privind exportul de cereale din porturile ucrainene prin Marea Neagra fara Rusia, care si-a suspendat sambata participarea la acest pact, a avertizat luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in timp ce nave de…

- Rusia a lansat, luni dimineața, un val de rachete de croaziera asupra barajelor hidroelectrice și a altor infrastructuri critice din Ucraina, cu explozii raportate in apropierea capitalei, Kiev, și in cel puțin alte 10 orașe și regiuni.

- Douasprezece nave cargo s a imbarcat luni din porturile ucrainene in cadrul Initiativei privind transportul de cereale prin Marea Neagra, a declarat ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, citat de Reuters.Rusia, care a invadat Ucraina la 24 februarie, a anuntat sambata suspendarea…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat duminica o declaratie in care afirma ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre in portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata ucraineana din zona orasului Odesa…

- Rusia a suspendat participarea la un acord intermediat de ONU pentru exportul de produse agricole din porturile ucrainene in urma atacurilor asupra navelor din Crimeea, a declarat sambata Ministerul Apararii, citat de TASS, relateaza Reuters. Suspendarea va reduce exporturile de cereale ucrainene din…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca Moscova a cerut Națiunilor Unite informații cu privire la destinația și beneficiarii finali ai transporturilor de cereale din Ucraina, spunand ca de aceste informații depind "ajustarile" unui acord pentru deblocarea exporturilor de cereale…

- Centrul Comun de Coordonare din Turcia, care monitorizeaza implementarea acordului, a estimat cantitatea totala de cereale si produse alimentare exportate din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, de cand a fost incheiat acordul, la 721.449 de tone. Exporturile de cereale ale Ucrainei au scazut…

- Doua noi nave, incarcate cu porumb și boabe de soia au plecat din porturile ucrainene de la Marea Neagra, marți, au anunțat oficiali din Ucraina și Turcia, relateaza Reuters. Pana acum, zece nave cu produse agricole au plecat din Ucraina invadata de saptamana trecuta, dupa un acord negociat cu greu…