Taiwanul a anuntat joi dimineata ca a detectat trei nave de razboi si un elicopter antisubmarin in apropierea insulei autonome, dupa ce presedinta Tsai Ing-wen s-a intalnit cu presedintele Camerei Reprezentantilor SUA, Kevin McCarthy, in California. „O aeronava a Armatei de Eliberare a Poporului si trei nave ale Armatei de Eliberare a Poporului au fost […]