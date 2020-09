Opozantul politic rus Alexei Navalnii a cerut, luni, autoritaților ruse sa-i restituie hainele pe care le purta in ziua in care a fost otravit cu un agent neurotoxic. Intr-o postare pe blog, Navalnii a menționat ca hainele i-au fost luate in perioada in care a fost spitalizat in Rusia și ca ele reprezinta o proba materiala extrem de importanta in cazul otravirii sale.