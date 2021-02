Navalnîi l-a proclamat pe Vladimir Putin "Otrăvitorul de Chiloți" O instanța din Moscova a decis marți condamnarea la închisoare a disidentului Alexei Navalnîi, politicianul de opoziție catalogând hotarârea ca fiind bazata pe ura și teama președintelui Vladimir Putin fața de el, relateaza Reuters.



Instanța rusa l-a condamnat pe Navalnîi la 3 ani și jumatate de închisoare însa avocatul acestuia a declarat ca bloggerul anti-corupție va petrece doar 2 ani și 8 luni în spatele gratiilor întrucât a petrecut deja 10 luni în arest la domiciliu.



Echipa sa de avocați a anunțat de asemenea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul considera ”legala si justificata” cererea serviciilor penitenciare ruse, care cere o anulare a suspendarii unei pedepse a principalului opozant al Kremlinului cu privire la incalcarea controlul judiciar intr-un caz din 2014. Aceasta declaratie demostreaza hotararea autoritatilor ruse, in pofida…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. „Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara…

- Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ”va fi reprimata”, cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, potrivit AFP. Echipa opozantului…

- Alexei Navalnii, opozantul lui Vladimir Putin, otravit cu Noviciok in august 2020, a fost reținut pe aeroportul din Moscova, la puțin timp dupa aterizarea in capitala Rusiei, a informat The Washington Post . Dupa ce au aterizat inapoi in Rusia, Navalnii și soția sa au coborat din avion, pentru a se…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- ​Politicianul de opoziție Alexei Navalnîi a anunțat ca se va întoarce duminica în Rusia în pofida amenințarilor cu închisoare ale autoritaților de la Moscova, relateaza Moscow Times.Navalnîi, în vârsta de 44 de ani, se afla în Germania din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Filmul este legat de numele a doi ieseni: Ion Sapdaru, actor, si Gabriel Andronache, cel care a scris scenariul. "Trofeul primit de filmul nostru la Moscova a ajuns la Bucuresti", scrie pe pagina de Facebook Berliner/The Campaign Filmul a fost selectat si pentru competitiile oficiale ale festivalurilor…