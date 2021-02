Navalnîi îşi cheamă susţinătorii să elibereze Rusia ''de hoţi'' Opozantul rus Aleksei Navalnii, condamnat saptamana aceasta la aproape trei ani de inchisoare, in pofida manifestatiilor reprimate, a lansat joi un indemn catre sustinatorii sai sa-si invinga teama si sa elibereze Rusia ''de hotii'' aflati la putere, transmite AFP. ''Ei pot sa se mentina la putere si sa o foloseasca pentru imbogatirea lor personala sprijinindu-se numai pe frica voastra. Dar noi, depasind aceasta frica, noi vom putea sa ne eliberam Patria de aceasta banda de hoti care o ocupa'' a scris Navalnii, aflat in arest, intr-un mesaj publicat pe contul sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a calificat aducerea sa in fata justitiei drept o tentativa de a 'intimida milioane' de rusi si a lansat acuzatii grave la adresa presedintelui Vladimir Putin, caruia i-a transmis din sala de judecata ca va intra in istorie drept 'Vladimir otravitorul',…

- Parchetul General al Rusiei cere preschimbarea pedepsei cu suspendare a liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnii, intr-una cu executare, susținand astfel cererea Administrației Penitenciarelor, scrie...

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii au inceput sa se adune pe intreg teritoriul Rusiei, pentru a doua saptamana de proteste masive in toata tara pentru eliberarea celui mai dur critic al presedintelui Vladimir Putin.

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii revine, duminica, la Moscova, dupa ce a stat mai multe luni in Germania, in urma otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok. Politicianul a acuzat o tentativa de asasinat la adresa sa, pusa in practica la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit. View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny) Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii…

- ”A venit timpul sa se dezvolte o noua strategie (impotriva Moscovei), in doua parti: rusii, care trebuie sa fie primiti si tratati foarte calduros de catre Uniunea Europeana, si statul rus, care trebuie sa fie tratat ca o banda de infractori care a preluat temporar puterea”, a pledat el vineri, intr-o…