- Opozantul rus Aleksei Navalnii, incarcerat intr-o colonie penitenciara, a anuntat miercuri ca a intrat in greva foamei. Acesta a denuntat lipsa accesului la ingrijiri medicale si o forma de „tortura” prin privarea de somn, potrivit Reuters. „Declar greva foamei pentru a cere aplicarea legii si pentru…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii a ajuns intr-o colonie penitenciara la circa 100 de km de Moscova, transmite duminica agentia RIA, preluata de Reuters, citand ca sursa o comisie publica de aparare a drepturilor detinutilor.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, condamnat saptamana aceasta la aproape trei ani de inchisoare, in pofida manifestatiilor reprimate, a lansat joi un indemn catre sustinatorii sai sa-si invinga teama si sa elibereze Rusia ''de hotii'' aflati la putere, transmite AFP. ''Ei pot sa…

- Parchetul General al Rusiei cere preschimbarea pedepsei cu suspendare a liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnii, intr-una cu executare, susținand astfel cererea Administrației Penitenciarelor, scrie...

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit. View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny) Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii…