Navalnîi, "în pericol grav", trebuie evacuat în străinătate (experți ONU) Opozantul rus Alexei Navalnîi, încarcerat și în greva foamei timp de trei saptamâni, este &"în pericol grav&" și trebuie sa poata fi evacuat în strainatate, au cerut miercuri patru experți în drepturile omului mandatați de ONU, potrivit AFP.



&"Îndemnam autoritațile ruse sa se asigure ca domnul Navalnîi are acces la medicii sai și sa-i permita sa fie evacuat în strainatate pentru tratament medical urgent, așa cum au facut în august 2020. Reafirmam ca guvernul rus este responsabil pentru viața și sanatatea domnului Navalnîi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii, incarcerat si in greva foamei timp de trei saptamani, este „in pericol grav” si trebuie sa poata fi evacuat in strainatate, au cerut miercuri patru experti in drepturile omului mandatati de ONU, potrivit AFP.

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care se afla de trei saptamani in greva foamei in inchisoare, este ''in mare pericol'' si trebuie evacuat in strainatate, au declarat miercuri patru experti in drepturile omului mandatati de ONU, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, incarcerat si in greva foamei de trei saptamani, este "in mare pericol" si trebuie sa poata fi evacuat in strainatate, au declarat miercuri patru experti in drepturile omului mandatati de ONU, relateaza AFP. "Le cerem urgent autoritatilor ruse sa vegheze ca…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, incarcerat si in greva foamei de trei saptamani, este ''in mare pericol'' si trebuie sa poata fi evacuat in strainatate, au declarat miercuri patru experti in drepturile omului mandatati de ONU, relateaza AFP. "Le cerem urgent autoritatilor ruse sa vegheze…

- La ora cand Vladimir Putin a promulgat legea care-i va permite sa ramana la comanda Rusiei pana la 84 de ani, aproape jumatate dintre ruși afirma ca Alexei Navalnii a fost inchis pe buna dreptate pentru incalcarea condițiilor cauțiunii. Potrivit unui sondaj al centrului Levada, 48% dintre respondenții…

- Egiptul trebuie sa inceteze sa abuzeze de legislatia sa antiterorista pentru a-i reduce la tacere pe opozantii regimului, aparatorii drepturilor omului si jurnalisti, si a-i mentine pe criticii sai in detentie preventiva pe termen nelimitat, au cerut vineri cateva zeci de state, in fata Consiliului…

- Ucraina a angajat actiuni la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului impotriva Rusiei, pe care o acuza de comiterea unor "operatiuni de asasinate tintite impotriva unor presupusi opozanti", a anuntat astazi CEDO intr-un comunicat.

- Ministerul Sanatatii lanseaza, joi, o brosura cu informatii utile cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, pentru a veni in sprijinul medicilor de familie si al medicilor curanti. Documentul raspunde la 30 de intrebari referitoare la vaccinarea celor cu alergii si a pacientilor cu diferite boli…