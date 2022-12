Stiri pe aceeasi tema

- Liderul rus Vladimir Putin a recunoscut ca situatia din cele patru zone din Ucraina pe care Moscova le-a anexat ilegal este "extrem de dificila" si a ordonat serviciilor de securitate sa-si intensifice supravegherea pentru a-si securiza granitele si a contracara noile amenintari, relateaza Reuters.…

- Un avant puternic de activitate diplomatica a Ucrainei are loc dupa ce președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a purtat discuții cu președintele SUA Joe Biden și cu liderii Turciei și Franței duminica, intensificand aceasta discuțiile in jurul unui razboi inceput de Rusia cu aproape 10 luni in urma.…

- Oficialii ruși vor sa mai stavileasca influența șefului grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, finanțatorul așa-numitei armate private a lui Vladimir Putin, prin crearea unei noi structuri care folosește mercenari recrutați din inchisorile Rusiei de pe teritoriile ocupate in Ucraina,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, 16 noiembrie, ca respecta declarația Rusiei potrivit careia rachetele rusești nu au lovit teritoriul Poloniei. Liderul turc crede ca Moscova nu a avut „nimic de-a face cu asta”, informeaza Reuters . ”Faptul ca Rusia a spus ca acest lucru…

- La inceputul acestei saptamani, liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a cerut instanței care judeca un apel in cazul condamnarii sale la noua ani de inchisoare sa nu fie complice la crimele comise de regimul lui Vladimir Putin in Ucraina și in Rusia. Fara succes, judecatorii i-au respins solicitarea,…

- Linia electrica recent restaurata care alimenteaza centrala nucleara de la Zaporojie, ocupata de ruși, a fost intrerupta din nou, forțand centrala sa treaca la generatoare diesel de urgența, a declarat miercuri șeful organului de supraveghere atomic al ONU, Rafael Grossi, potrivit Reuters.„Echipa noastra…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski nu crede ca Vladimir Putin blufeaza cand spune ca Moscova ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare pentru a apara Rusia, a consemnat Reuters și Agerpres . Intr-un discurs televizat, saptamana trecuta, Putin a declarat ca Moscova va folosi ”toate mijloacele disponibile”…

- Eforturile diplomatice ale presedintelui francez Emmanuel Macron ca raspuns fata de agresiunea Rusiei contra Ucrainei au fost un esec si ”profund daunatoare”, a spus fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen intr-un interviu aparut vineri in publicatia franceza Le Point, relateaza Reuters,…