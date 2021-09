Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexeï Navalnîi, aflat în închisoare, i-a acuzat joi pe cei de la Apple și Google de colaborare cu Kremlinul, cei doi giganți digitali eliminându-și aplicația dedicata alegerilor legislative, la cererea autoritaților ruse, potrivit AFP. „Daca…

- Aliatii opozantului rus aflat in detentie Aleksei Navalnii au acuzat vineri Google si Apple ca au suprimat aplicatia de 'vot inteligent' de pe platformele lor, denuntand o 'cenzura', in prima zi a alegerilor legislative ruse din care cea mai mare parte a opozitiei este exclusa, informeaza AFP, potrivit…

- Furnizorii de servicii de telecomunicați din Rusia au inceput sa blocheze Google Docs, instrumentul Google folosit in aceste zile de susținatorii opozantului Alexei Navalnii pentru a promova și raspandi strategia „Smart Voting” („Votul inteligent”) de sprijinire a candidaților cei mai bine plasați in…

- Justitia rusa a condamnat marti retelele de socializare americane Facebook si Twitter la noi amenzi pentru continuturi considerate ilegale, inaintea alegerilor legislative care se vor desfasura in Rusia intre 17 si 19 septembrie, potrivit Reuters . Pentru Facebook, noua amenda este de 21 de milioane…

- Angela Merkel a pledat vineri, 20 august, la Moscova pentru continuarea dialogului cu Rusia, in ciuda „divergențelor profunde”, cu ocazia ultimei sale intalniri cu Vladimir Putin, inainte sa paraseasca puterea. Aceasta vizita vine la un an dupa otravirea, atribuita autoritaților ruse, a adversarului…

- Angela Merkel merge, vineri, într-o vizita la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin, aceasta este ultima sa vizita în Rusia în calitate de cancelar, relateaza Euronews. Vizita liderei germane va avea loc chiar la împlinirea unui an de la otravirea disidentului Alexei…

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat joi legea care obliga firmele IT straine sa-și deschida sucursale pe teritoriul Rusiei, astfel încât sa poata exercita un control sporit asupra giganților tech, relateaza Reuters. Rusia dorește sa aiba un control și mai mare asupra internetului…