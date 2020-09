Navalnîi a fost externat din spitalul berlinez unde era tratat. Ce spun medicii despre recuperarea sa Alexei Navalnîi a fost externat din spitalul berlinez în care era internat dupa ce i s-a facut rau, luna trecuta, în timpul unui zbor din Siberia, el fiind otravit cu arma neurotoxica Novicioc, potrivit Reuters.



&"Starea pacientului s-a îmbunatațit suficient pentru a se renunța la tratamentul spitalicesc&", a transmis spitalul Charite printr-un comunicat de presa.



&"Pe baza progreselor realizate de pacient și a starii sale actuale, medicii care îl trateaza cred ca este posibila o recuperare completa. Totuși, este prea devreme pentru a stabili exact… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, considerat unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost externat din spitalul din Berlin unde a fost tratat dupa ce i s-a facut rau in timpul unui zbor in Siberia luna trecuta, iar apoi a fost transferat cu avionul la Berlin pe cand se afla in coma, relateaza…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care a fost supus unui tratament la spitalul Charite din Germania inca din 22 august, a fost externat. Anunțul a fost facut de catre instituție. „Starea pacientului s-a imbunatațit suficient pentru a putea fi externat. Alexei Navalnii a primit tratament la Charite timp…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost externat marti din spitalul Charite din Berllin unde a fost tratat timp de peste o luna dupa tentativa de otravire in timpul unui zbor domestic de la Siberia la Moscova.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost externat din spitalul Charite din Berllin unde a fost tratat timp de peste trei saptamani dupa tentativa de otravire in timpul unui zbor domestic de la Siberia la Moscova.

- Guvernul german a confirat astazi ca laboratoare din Suedia și Franța au confirmat in mod independent ca Alexei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic Novicioc, potrivit Reuters. Mostre prelevate de la politicianul rus de opoziție ce este tratat intr-un spital din Berlin au fost trimise și la…

- Laboratoare din Suedia și Franța au confirmat în mod independent ca Alexei Navalnîi a fost otravit cu un agent neurotoxic Novicioc, a anunțat luni guvernul german, potrivit Reuters. Steffen Seibert, purtator de cuvând al guvernului german, a spus ca mostre prelevate de la politicanul…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului care a fost otravit, s-a imbunatatit. El a fost scos din coma indusa. Anuntul a fost facut anuntat astazi de spitalul Charite de la Berlin, unde se afla internat Navalnii, potrivit stiri.tvr.ro. Pacientul e conștient și reacționeaza…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a ieșit din coma artificiala și raspunde la stimuli, la puțin mai bine de doua saptamani dupa ce a fost otravit in Rusia, noteaza Deutsche Welle.Medicii germani care il trateaza pe Aleksei Navalnii, otravit in Rusia la sfarșitul lui august, l-au scos cu succes…