- Nava la bordul careia a avut loc ieri dimineata o explozie in apropiere de Sulina se afla in continuare in acelasi loc. Va reamintim ca la data de 20 septembrie 2023, la ora 6.50 nava sub pavilion Togo a raportat o explozie in zona compartimentului masina si s a solicitat abandonul navei.Cargoul se…

