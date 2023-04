Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca, presedintele partidului S.O.S. Romania, a reactionat vineri la mesajul transmis de Oleg Nikolenko, purtatorul de cuvant al MAE ucrainean, care a declarat astazi ca va initia sanctiuni impotriva senatoarei pe care o considera ”o amenințare la adresa securitații naționale” a…

- Vicepremierul Kelemen Hunor susține ca ar prefera ca masuratorile pe Dunare realizate de Romania și Ucraina sa aiba loc in paralel. Referitor la masurarea brațului Chilia, acesta este de parere ca

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, marti, ca ar prefera ca masuratorile pe Dunare facute de Romania si Ucraina sa aiba loc in paralel, iar pe bratul Chilia sa se mearga cu navele, echipamentele romanesti si propriii specialisti.

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a transmis, vineri, un mesaj video adresat poporului ucrainean, la un an de la invazia rusa. Președinte Romaniei afirma ca „tara noastra va continua sa ajute Ucraina si poporul ucrainean atat timp cat va fi nevoie. Este angajamentul ferm al Romaniei, spune presedintele…

- Primul tren din Ucraina, care a intrat in Romania prin Maramureș, dupa 16 ani, s-a agațat in cablurile de electricitate de pe stalpi. Ca sa salveze rapid momentul, istoric pentru autoritați, un angajat a ridicat cablurile cu o prajina, cat timp a trecut garnitura pe sub ele. Ultima oara cand a trecut…

- Ucraina nu a incalcat niciun acord prin adancirea canalului Bastroe de la Dunare, pentru a-si majora exporturile de alimente de la porturile sale fluviale, si este pregatita sa-i arate Romaniei activitatea desfasurata, a anuntat miercuri ministrul adjunct al Infrastructurii din Ucraina, Iuri Vaskov,…

- Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, a declarat, marți, ca a solicitat clar Ucrainei sa inceteze orice lucrari de adancire pe Brațul Chilia sau pe Canalul Bastroe daca aceste exista. Totodata, Aurescu a spus ca este ingrijorat ca in contextul discuțiilor despre adancirea canalului „apar narative…

- In plin razboi in Ucraina, este reactivata disputa privind Canalul Bastroe. Ministerul de Externe de la București a anunțat ca Romania se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe canalul care face legatura intre Dunare și Marea Neagra. Ucrainenii au inceput dragarea pe canalul Bistroe,…