- O nava sub pavilion Panama, la bordul careia se afla 22 de navigatori români neplatiți de mai multe luni, a fost reținuta în portul Lorient din Franța, din cauza încalcarii condițiile convenției de munca MLC 2006. Potrivit reprezentanților Sindicatului liber al Navigatorilor (SLN)…

