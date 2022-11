Stiri pe aceeasi tema

- Capsula Orion este acum la aproape 200.000 km de Terra și mai are patru zile pana ajunge la Luna. A trimis primele fotografii și mai sunt cateva momente importante in misiunea de aproape patru saptamani. Care sunt momentele cheie ce merita urmarite?

- Cea mai puternica racheta din lume, SLS, a decolat miercuri pentru prima data din Florida, pentru o misiune care marcheaza marele debut al programului american de intoarcere pe Luna, Artemis, informeaza AFP. Pentru acest zbor de testare lansat la 50 de ani de la ultimul zbor al programului Apollo, capsula…

- Florin Piersic Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți regizori de film și teatru din Romania, dar și fiul cunoscuților actori Florin Piersic și Tatiana Iekel. Cu toate ca aproape toata țara il cunoaște pe el, nu mulți o știu pe iubita lui, Andreea Cipca. Ei bine, noi avem imagini rare cu partenera celebrului…

- Dupa trei tentative eșuate, NASA vizeaza data de 14 noiembrie pentru urmatoarea sa incercare de a trimite spre Luna mega-racheta SLS care va deschide calea misiunii Artemis, a anunțat miercuri agenția spațiala, citata de Reuters.Noua fereastra de lansare, cu o durata de 69 de minute, se va deschide…

- Pentru a doua oara in interval de 5 zile NASA a amanat lansarea primei misiuni din seria Artemis, dupa ce a fost identificata o scurgere de combustibil la motoarele rachetei SLS, transmit sambata agentiile de presa. Operatiunile pregatitoare ale lansarii au fost oprite in mod oficial de directorul de…

- NASA a anunțat ca ar vrea sa incerce o noua lansare a rachetei sale de noua generație spre Luna, sambata, 3 septembrie, la cinci zile dupa ce mai multe probleme tehnice au zadarnicit o prima incercare, au declarat oficiali ai agenției, citați de Reuters.

- Inainte ca NASA sa poata trimite astronauți inapoi pe Luna, are nevoie de un zbor de test de succes al sistemului de lansare spațiala, o racheta gigantica construita pentru agenție cu misiuni lunare. Luni, vom putea vedea prima incercare de lansare a acestei rachete masive pe orbita, de data aceasta…

- Acum chiar se intampla! NASA lanseaza prima racheta din programul Artemis care in cațiva ani va readuce astronauți pe suprafața Lunii, dupa 50 de ani de pauza. Capsula Orion, fara oameni la bord, va ajunge in cateva zile in apropierea Lunii și misiunea va dura 42 de zile. Artemis este un program ce…