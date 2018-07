Stiri pe aceeasi tema

- La intoarcerea din voiajul Navei scoala "Mircea", in aplauzele si uralele colegilor, tanarul ofiter Silivestru Cristian, i a propus iubitei sale, Roxana Onofrei, sa si uneasca destinele.Cristian a afirmat ca momentul nu a fost premeditat, iddea sa si ceara aleasa inimii de sotie pe puntea Navei scoala…

- Ieri nava scoala Mircea a plecat in marsul international de instructie in Marea Mediterana si Marea Adriatica, cu escale in porturile Bari din Italia, Tivat din Muntenegru si Pireu din Grecia.Si cum un astfel de eveniment este unic in viata unui marinar redactorii nostri au fost prezenti in Portul Militar…

- Nava Școala Mircea pleaca astazi, la ora 11.00, in marsul sau anual de instrucție, in Marea Mediterana și Marea Adriatica, cu escale in porturile Bari din Italia, Tivat din Muntenegru și Pireu din Grecia

- Nava Scoala "Mircea" va efectua, in perioada 04 iunie 05 iulie, marsul international de instructie in Marea Mediterana si Marea Adriatica, cu escale in porturile Bari din Italia, Tivat din Muntenegru si Pireu din Grecia. Alaturi de echipajul de baza al navei, la bord se vor ambarca 48 de elevi din anul…

- Elevii Școlii nr. 1 au adunat informații legate de traditiile, cultura, istoria, obiceiurile și…poveștile populare romanești, dar și ale altor cinci state europene, dupa ce au fost parteneri in proiectul ”Povești populare europene: comori ascunse” Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr.…

- Familia și politistii brașoveni cauta o adolescenta, de 14 ani, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Fata din localitatea Sinca Noua, a plecat luni dimineata de acasa spre scoala si nu s-a mai intors. Unul dintre profesorii fetei a confirmat ca adolescenta nu a fost luni, la cursuri, iar…

- Astfel, pana pe 18 mai 2018, se vor desfasura activitati diverse si atractive la care vor participa elevi si profesori ai scolii gazda si ai scolilor partenere in proiect: Osnovna Sola Beltinci, Slovenia, 2nd Gymnasio Eleftheriou Venizelou, Chania, Grecia, Kasim Sacide Ener Ortaokulu, Adana, Turcia…

- Fortele Navale Romane participa, in perioada 16-18 mai, cu trei standuri de prezentare la cea de-a VII-a editie a expozitiei internationale a industriei aeronautice, apararii, securitatii nationale si securitatii private BLACK SEA DEFENSE&AEROSPACE 2018 (BSDA 2018). Potrivit unui comunicat de presa…