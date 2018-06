Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, echipajul Navei Mircea isi ia ramas bun de la familie si prieteni. Alaturi de echipajul de baza, la bord se vor ambarca 48 de elevi din anul I ai Scolii Militare de Maistri Militari de Marina "Amiral Ion Murgescu", 51 de cadeti si 14 instructori germani.Pentru prima data steagul Constantei…

- Nava Scoala "Mircea" va efectua, incepand de astazi, pana pe 5 iulie, marsul international de instructie in Marea Mediterana si Marea Adriatica, cu escale in porturile Bari din Italia, Tivat din Muntenegru si Pireu din Grecia. Alaturi de echipajul de baza al navei, la bord se vor ambarca 48 de elevi…

- Avand la bord aproape 100 de cadeți romani și germani, nava școala “Mircea” pleaca in marșul anual de instrucție, urmand sa parcurga 2000 de mile marine, cu oprire in trei porturi din Marea Mediterana și Marea Adriatica. Al doilea voiaj de instrucție va avea loc in toamna.

- Nava Scoala "Mircea" va efectua, in perioada 04 iunie 05 iulie, marsul international de instructie in Marea Mediterana si Marea Adriatica, cu escale in porturile Bari din Italia, Tivat din Muntenegru si Pireu din Grecia. Alaturi de echipajul de baza al navei, la bord se vor ambarca 48 de elevi din anul…

- Nava-Scoala „Mircea”, simbol al Fortelor Navale Romane, sarbatoreste joi, 17 mai, 79 de ani de la intrarea in serviciu. Cu acest prilej, va fi organizata o ceremonie in cadrul careia comandorul Ioan-Gabriel Moise va preda pavilionul navei noului comandant al Navei-Scoala „Mircea”, comandorul Mircea…

- Nava Scoala Mircea, simbol al Fortelor Navale Romane, sarbatoreste joi, 17 mai, 79 de ani de la intrarea in serviciul Marinei Romane, informeaza un comunicat de presa transmis de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit sursei citate, cu acest prilej, joi 17 mai, in Portul Constanta…

- Pe 10 decembrie 2004 sosea in Portul Constanta fregata „Regele Ferdinand”, o nava militara achizitionata la mana a doua de statul roman de la britanici. In scurt timp, aceasta a devenit Nava Amiral a Fortelor Navale Romane.

- Un tanar din judetul Maramures, urmarit international pentru savarsirea a 29 de furturi in Austria, a fost retinut de politistii Serviciului Investigatii Criminale din Tulcea, dupa ce a fost identificat in comuna Murighiol, Delta Dunarii. Tanarul, in varsta de 21 de ani, din Baia Mare, ar fi sustras,…