Totul s-a intamplat in urma cu o saptamana, insa doar acum au ieșit la iveala informațiile despre tragedie. La bord se aflau 11 persoane, toți cetațeni ruși. 10 dintre aceștia au fost transportați la spital cu hipotermie. Nava Seamark s-a scufundat langa coasta regiunii Krasnodar din cauza unei furtuni puternice pe mare, potrivit presei ruse. Vaporul a fost construit in anul 1981. Medicii din Novorossiysk au oferit asistența meciala necesara. Victimele au suferit de hipotermie, insa in cele din urma cei zece au fost externați.