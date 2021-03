Doua persoane au murit, una este data disparuta, iar zece au fost salvate, din totalul celor 13 membri ai cargoului sub pavilion rusesc, care s-a scufundat in Marea Neagra. Nava ruseasca s-a scufundat, joi dimineața, la peste 70 de mile marine de Portul Constanta. “Nava ‘Volgo Balt 179’ este scufundata. Echipajul navei este format din […] The post Nava ruseasca, scufundata in Marea Neagra. Doi morți, o persoana disparuta și zece salvate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .