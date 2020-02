Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, a dispus intensificarea controalelor si suplimentarea cu medici veterinari a echipelor responsabile de transportul maritim de animale din Romania, dupa accidentul din Portul Midia.…

- In Portul Midia, de la Marea Neagra, se reiau, in aceasta dimineata, operatiunile de salvare a celor peste 14.000 de oi de la bordul unei nave care s-a inclinat puternic, ieri, dupa ce a lovit un banc de nisip. Manevrele au fost intrerupte pe timpul noptii, pentru ca viata celor care actionau ar fi…

