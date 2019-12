Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Atena au solicitat marți Organizației Națiunilor Unite sa condamne în mod oficial un acord semnat de Turcia și Libia care traseaza o granița maritima între cele doua state în apropierea insulei grecești Creta, a declarat Stelios Petsas, purtator de cuvânt al…

- Luciana Lamorgese, 66 de ani, fosta prefect neafiliat politic, a fost intrebata de cotidianul Repubblica despre o asa-zisa "triplare" a debarcarilor de migranti in Italia, avansata de Salvini, care a cerut "stoparea acestei invazii". "Nu am asemenea informatii. Nu ne confruntam cu nicio invazie",…

- Oamenii legii au confiscat o incarcatura de 12.500 litri de alcool etilic, in raza raionului Ocnita, in zona de frontiera cu Ucraina, evaluat la 1.500.000 de lei si care urma sa fie livrat prin contrabanda in Uniunea Europeana.

- Aproape 200 de migranti salvati in urma cu cateva zile de doua nave umanitare in Mediterana vor fi primiti de Franta, Germania si Italia, in conformitate cu un pre-acord de repartitie incheiat intre mai multe state europene in Malta, in septembrie, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Apreciem…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a acceptat ca trebuie sa trimita o scrisoare prin care sa solicite o amanare a Brexit-ului daca nu se ajunge la un nou acord cu Uniunea Europeana, relateaza vineri Press Association si BBC, citand documente depuse intr-o instanta scotiana, potrivit DPA si Reuters.…

- 'Suntem usurati pentru ca, a doua oara in aceasta saptamana, Italia si-a deschis un port pentru persoanele salvate pe mare', a anuntat ONG-ul pe Twitter, referindu-se la portul Messina. La bordul navei Ocean Viking, inchiriata de organizatia Medici fara Frontiere se aflau 182 de migranti carora Malta…

- Italia le-a acordat duminica permisiunea celor 182 de migranti salvati in Marea Mediterana de nava umanitara Ocean Viking sa debarce in Sicilia, a confirmat duminica seara organizatia neguvernamentala SOS Mediterranee, citata de site-ul cotidianului La Libre Belgique. "Suntem usurati pentru ca, a doua…