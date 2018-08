Stiri pe aceeasi tema

- Italia a pus capat luni blocajului diplomatic cu privire la soarta celor 177 de migranti recuperati din Mediterana centrala, autorizand debarcarea lor in Sicilia, dar a insistat ca acestia sa fie distribuiti ulterior intre alte state din Uniunea Europeana, transmite dpa. Migrantii se afla la bordul…

- Numarul de migranti sositi pe mare in Spania incepand din ianuarie il depaseste de-acum pe cel al celor sositi in Italia in aceasta perioada, a anuntat marti agentia ONU pentru migratii, relateaza AFP. Numarul migrantilor veniti in Europa pe Marea Mditerana anul acesta a depasit pragul de 50.000 – de…

- Cei 67 de migranti salvati in largul coastelor libiene si aflati pe nava Diciotti, a garzii de coasta italiene, urmeaza sa ajunga joi dupa-amiaza in portul Trapani, din insula Sicilia, transmite dpa. Migrantii vor fi debarcati de pe nava Diciotti incepand cu ora locala 13:00 (11:00 GMT). Ei au fost…

- Matteo Salvini a fost clar: "Cand nava Diciotti a Pazei de Coasta va ajunge in Italia, cine va debarca o va face pentru a merge la inchisoare". In vizorul guvernului, cu Toninelli in frunte, sunt doi migranti "scandalagii" care au starnit revolta pe nava Vos Thalassa, facand-o sa schimbe ruta. Salvini…

- Nava Diciotti a Garzii de coasta italiene a sosit marti seara in portul Pozzallo (in sudul Siciliei), unde urma sa debarce peste 500 de migranti, intre care 40 salvati in urma cu o saptamana in largul Libiei de o nava a marinei americane, informeaza AFP. "Diciotti a acostat in cele din…