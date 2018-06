Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre cei 630 de migranti de pe nava Aquarius vor azil in Franta, conform guvernului spaniol, scrie Politico. Franta s-a oferit sa gazduiasca o parte din persoanele care se aflau la bord, titreaza News.ro. Italia si Malta au refuzat accesul navei Aquarius in porturile lor iar Spania…

- Fostul Sidex Galati poate fi scos la vanzare, dupa ce proprietarul sau, ArcelorMittal, a primit acceptul de a cumpara combinatul Ilva (Italia) cu conditia sa vanda alte unitati, printre care si Sidex. Variantele sunt preluarea de un jucator puternic sau de stat, dar nici inchiderea nu este exclusa.

- Parlamentul regional catalan a votat o lege care permite alegerea presedintelui regional in absenta, o masura menita sa faciliteze desemnarea in aceasta functie a fostului lider Carles Pugdemont, aflat in exil autoimpus, informeaza Reuters.Parlamentul regional, in care partidele separatiste…

- Carles Puigdemont, aflat in Germania in asteptarea eventualei sale extradari, ramane 'presedinte legitim' (al executivului catalan) si este 'normal ca el sa intentioneze sa se prezinte la presedintia' executivului catalan, a apreciat miercuri presedintele parlamentului Cataloniei, Roger…