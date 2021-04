Stiri pe aceeasi tema

- Nava Ever Given, care a esuat si a blocat Canalul Suez , nu are voie sa plece pana cand proprietarii nu platesc compensatii de pana la un miliard de dolari, informeaza Business Insider . Autoritațile egiptene au spus ca nu vor elibera nava Ever Given, care a ramas blocata in Canalul Suez timp de aproape…

- Autoritațile din Constanța trec la masuri dure, ca sa se pregateasca de sezonul estival. Au fost luate in vizor dughenele din Satul de Vacanța și din stațiunea Mamaia. Sunt inestetice, iar multe dintre ele construite abuziv, spun autoritațile. Proprietarii au termen 3 saptamani sa le demoleze, in caz…

- Campania de vaccinare in Romania s-a extins de pe 15 martie și pentru populația generala. Astazi Comintetul Național pentru Vaccinare transmite faptul ca „Vaccinarea merge bine” și ca 1,5 milioane de oameni au fost deja imunizați, dintre care 728,642 imunizați complet, adica și cu doza de rapel. Autoritațile…

- Autoritațile din Lugoj nu renunța la taxarea lugojenilor pentru apa meteorica (apa de ploaie). Dupa cum a anunțat primarul Claudiu Buciu, taxa pe apa meteorica se va regasi in facturile lugojenilor și dupa ce serviciul de apa-canal va fi preluat de noua societate care va fi inființata pentru…

- Prințul Harry vorbește in interviul cu Oprah despre decizia grea pe care a luat-o, anume aceea de a parasi Casa Regala. Discutand despre relația fracturata dintre el și Prințul Charles, Harry a dezvaluit ca tatal sau nu ii mai raspunde la telefon, dupa ce acesta a decis sa paraseasca Casa Regala. El…

- Sunt buni de plata, dupa ce au aplicat unei cerșetoare de etnie roma o amenda de 500 de franci elvețieni pe un drum din Geneva. Tanara avea 22 de ani, nu avea loc de munca și nu primea ajutor social. Elvetia a fost condamnata de CEDO sa plateasca daune morale unei femei din Romania. Motivul? Elvețienii…