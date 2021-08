Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic anunta marti ca se asteapta la un acord ”rapid” cu Bruxellesul asupra unei prelungiri a unui moratoriu al controalelor anumitor produse alimentare în comertul dintre Marea Britanie si Irlanda de Nord, care expira miercuri, relateaza News.ro.„Ne asteptam…

- Regatul Unit va ridica restricțiile anti-Covid in 19 iulie, a anunțat guvernul britanic, o data pe care a numit-o „Ziua Libertații”. Anunțul a fost facut luni, in ciuda ingrijorarilor cu privire la creșterea numarului de cazuri generat de varianta Delta a coronavirusului, relateaza Reuters.

- Oficialii din domeniul imigrarii cer cetatenilor UE care locuiesc in Marea Britanie sa completeze in termen de 28 de zile, o cerere prin care sa solicite statului dreptul de a ramane in tara, informeaza BBC. Departamentul Home Office al Marii Britanii, ar putea permite cetatenilor UE timp nedeterminat…

- Netflix a anunțat ca mai multe filme și seriale vor fi scoase luna viitoare. Printre acestea se afla: White Collar, Magi: Adventure of Sinbad, Tales of the City, Twin Peaks, The Twilight Zone. Iata mai jos o lista cu principalele producții care vor disparea de pe Netflix: White Collar nu se va mai vedea…

- Romanul Stefan Damian Dragos a fost descoperit și arestat in Italia. Poliția britanica il suspecteaza in cazul „camionului mormant” din Essex, Regatul Unit, in care au fost gasite cadavrele a 39 de vietnamezi. Politia italiana a anuntat sambata ca a arestat un roman cautat de Marea Britanie intr-un…

- „The Bench”, prima carte pentru copii scrisa de Meghan Markle, care a fost lansata marti in Regatul Unit, nu a reusit sa ajunga in topul celor mai bine vandute aparitii editoriale, arata News.ro. Volumul nu a intrat in top 200 Amazon UK in ziua lansarii, in timp ce albumul foto „Hold Still:…

- Regatul Unit a anuntat ca a semnat un nou acord comercial post-Brexit cu Norvegia, Islanda si Liechtenstein, relateaza Euronews. Conform unui comunicat emis de guvernul de la Londra, acordul comercial da un nou impuls unei relatii comerciale in valoare de 25,1 miliarde de euro si include comertul din…

- Ambasadorul Romaniei in Regatul Unit, Laura Popescu, le-a reamintit, intr-un mesaj publicat joi, cetaețnilor romani care vor sa lucreze sau sa studieze in Marea Britanie, asupra termenului limita - 30 iunie 2021 - pentru solicitarea rezidentei.