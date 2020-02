Nava esuata, din cauza vantului, in Portul Constanta Sud Agigea. Vasul a scapat din legaturile cu cheul Capitania Port Constanta Sud Agigea anunta ca "in data de 07.02.2020 la ora 11:30, am fost anuntati de reprezentantul firmei SC RIVER BROKERAGE SRL, in calitate de agent al navei, ca in dimineata zilei de 06.02.2020, SM Aurelio, pavilon Slovacia, acostat in dana TR 7, din cauza vantului foarte puternic, legaturile cu cheul au cedat iar nava a esuat in bazin Anastasia latura Sud.La solicitarea agentului navei au fost trimise in zona urmatoarele nave care au incercat dezesuarea navei RM BSV B ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vantul puternic de ieri a doborat mai mulți copaci pe traseele din țara, iar 39 de localitați au ramas fara curent. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit cu lucrari de derfișare, iar furnizorii de energie electrica lucreaza pentru a soluționa problema.

- 17 romani sunt in carantina pe vasul „Diamond Princess”, aflat in largul Japoniei. Este vorba despre doi pasageri și 15 membri ai echipajului, relataza Digi24. Ei se afla blocați pe nava alaturi de alte aproximativ 3.700 de persoane, dupa ce autoritațile din Japonia au decis sa instituie carantina la…

- Conform datelor inregistrate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta in ultimele 24 de ore in urma vantului puternic angajații IGSU au intervenit in trei cazuri pentru a efectua lucrari de defrișare.

- Partea de nord a judetului Valcea se afla sub atentionare de Cod Portocaliu de vant puternic si ninsoare viscolita. Valea Oltului a fost blocata miercuri seara dupa ce un copac a cazut pe carosabilul DN 7.

- Acoperisul unei case parasite a fost smuls de vant si a ajuns pe carosabil, in noaptea de miercuri spre joi, un copac a cazut pe DN 1, iar mai multe locuinte au ramas fara curent din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Pompierii si…

- Din cauza rafalelor puternice de vant, in urma carora exista riscului ca firele de contact sa se rupa, pe relația Ciulnița - Dragoș Voda a fost introdusa o limitare de viteza de 30 km/h, informeaza CFR SA, scrie Mediafax.Intarzierile sunt de cel mult 30 de minute. Restricția a fost solicitata…

- Turistii nu pot ajunge, miercuri, la cabanele din zona Balea Lac, la altitudinea de 2.034 de metri in muntii Fagaras, pentru ca accesul pe Transfagarasan a fost interzis si telecabina a fost oprita din motive de siguranta, din cauza vantului foarte puternic care bate si cu 76 km/ora, potrivit meteorologilor.…

- Vantul puternic care s-a abatut asupra județului Timiș creaza probleme in mai multe localitați, care au ramas nealimentate cu energie electrica. Pentru a preintampina unele probleme serioase in ziua in care romanii iși aleg președintele, ISU Timiș a solicitat un container suport logistic tip 4 de iluminat.…