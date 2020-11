Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat miercuri decizia "regretabila" a Turciei de a prelungi misiunea unei nave de explorare gaziera intr-o zona disputata cu Grecia in estul Marii Mediteraneene, informeaza AFP. "Ultimele anunturi de pe sistemul maritim de alerta Natvex privind continuarea activitatilor…

- Turcia a anuntat miercuri ca a prelungit pana la 27 octombrie misiunea navei de explorare Oruc Reis si a altor doua vase intr-o zona disputata din Mediterana de Est, o decizie de natura sa alimenteze suplimentar tensiunile in regiune, transmite Reuters. Navele Orus Reis, Ataman si Cengiz Han, ale caror…

- Uniunea Europeana a cerut miercuri plecarea navei turce Yavuz, efectuand activitati de foraj in apele maritime ale Ciprului, pentru a pune capat tensiunilor din Mediterana de Est, noteaza AFP."Recenta retragere a navei de cercetari seismice Oruc Reis este o etapa importanta care deschide calea…

